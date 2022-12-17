«Фиорентина» планирует продлить контракт с Амрабатом

«Фиорентина» планирует оставить в составе полузащитника сборной Марокко Софьяном Амрабатом.
Как сообщают итальянские СМИ, «фиалки» планируют активировать автоматическую опцию соглашения с 26-летним футболистом.
Отметим, что действующий контракт итальянского клуба с Амрабатом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает марокканца в десять миллионов евро.
Ранее в СМИ сообщалось, что хавбек может продолжить карьеру в «Челси».
Добавим, что на ЧМ-2022 Софьян провел все семь матчей.
источник: «Советский спорт»