«Фиорентина» планирует продлить контракт с Амрабатом

«Фиорентина» планирует оставить в составе полузащитника сборной Марокко Софьяном Амрабатом.

Как сообщают итальянские СМИ, «фиалки» планируют активировать автоматическую опцию соглашения с 26-летним футболистом.

Отметим, что действующий контракт итальянского клуба с Амрабатом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает марокканца в десять миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что хавбек может продолжить карьеру в «Челси».

Добавим, что на ЧМ-2022 Софьян провел все семь матчей.