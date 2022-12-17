Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти оценил качество игры нападающего своей команды Хвичи Кварацхелии.

Отмечается, что 21-летний форвард восстановился от травмы спины, которую получил в ноябре.

«Перерыв пошел всем нам на пользу. Хвича восстановился и снова тренировался с нами. Его ключевой талант – в атаке смещаться в центр и наносить удар по воротам. Он прекрасно чувствует игру и находит неординарные ходы, которые трудно предугадать», – приводит слова Спаллетти итальянская пресса.

Добавим, что Кварацхелия присоединился к «Наполи» в июле 2022 года. В текущем сезоне за неаполитанцев он отыграл 17 матчей, забил восемь голов и отдал десять результативных передач.