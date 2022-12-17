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Эвра – об игре Магуайра за «Манчестер Юнайтед»: Он должен доказать свой статус лидера

В нынешнем сезоне за команду Эрика тен Хага 29-летний англичанин сыграл в девяти матчах.
17 декабря 2022 23:21
автор: Глеб Шевяков

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался об игре защитника Гарри Магуайра за «красных дьяволов».

Отмечается, что на чемпионате мира в Катаре 29-летний игрок выступал в качестве основного защитника сборной Англии.

«Магуайр неплохо выступил на чемпионате мира в составе английской сборной. Он регулярно выходит на поле за Англию, однако в Манчестере постоянно сидит на скамейке запасных. Он имеет капитанскую повязку в клубе, но партнеры не проявляют к нему уважения и не оказывают необходимую поддержку. Он должен доказать свой статус лидера, чтобы снова показывать достойный уровень», – приводит слова Эвра британская пресса.

Напомним, что Магуайр присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года. В текущем сезоне за манкунианцев он провел девять матчей и не отметился результативными действиями.

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