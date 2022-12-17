Деян Ловрен: Скорее всего, турнир в Катаре для меня - последний чемпионат мира

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен допустил, что больше не сыграет на чемпионатах мира.

Напомним, что европейская команда завоевала бронзу ЧМ-2022, обыграв команду Марокко со счетом 2:1.

«Скорее всего, для меня это последний чемпионат мира. Для меня это Last Dance. Не говорю, что больше не буду выступать за сборную. Но на чемпионате мира уже вряд ли сыграю», - цитирует Ловрена «Матч ТВ».

Добавим, что Деян провел на турнире шесть матчей, в которых отдал голевую передачу.