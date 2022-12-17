Роналдиньо признался, что рад видеть сборную Франции в финале ЧМ-2022 

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о выступлении сборной Франции на чемпионате мира в Катаре под руководством Дидье Дешама.

Отмечается, что 42-летний бразилец испытывает уважение к французскому специалисту.

«Франция отлично показывает себя на мундиале за счет сильного поколения футболистов и грамотной работы наставника. Я люблю Дидье Дешама, он был отличным игроком, а теперь он прекрасный тренер. В Бразилии о нем сформировано хорошее впечатление, многие оценивают как он тренирует Францию. А я рад видеть Францию в финале», – приводит слова Роналдиньо французская пресса.

Напомним, что в финале мирового первенства сборная Франция сыграет с национальной командой Аргентины. Встреча состоится 18 декабря, в 18:00 мск.