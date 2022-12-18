Зозуля назвал ФИФА «продажными крысами» после того, как в организации отказали Зеленскому

Украинский нападающий испанского «Райо Махадаонда» Роман Зозуля подверг критике ФИФА после того, как стало известно, что организация отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении перед началом финала чемпионата мира 2022 года в Катаре, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

- ФИФА отказала президенту Зеленскому выступить перед финалом чемпионата мира с сообщением мира. Но чего еще можно было ждать от этих продажных крыс?! Когда российскими рублями у них устелены футбольные поля и домашние газоны, они всегда будут поддерживать и выполнять все прихоти, прикрываясь идиотской отмазкой «спорт вне политики», - написал Зозуля в социальной сети.

Офис президента Украины настойчиво требовал предоставить слово главе Украины и был очень удивлен отказу.

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции заявил, что футбольное поле – не место для политических акций.

Ранее Зеленский выступал с видеообращениями во время вручения американской музыкальной премии «Грэмми» и на Каннском кинофестивале.

Финальный матч чемпионата мира 2022 года состоится 18 декабря и начнется в 18:00 по Москве.