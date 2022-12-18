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Последний шанс поучаствовать в розыгрыше крутой тачки – на очень простых условиях

Последний шанс поучаствовать в розыгрыше крутой тачки – на очень простых условиях
18 декабря 2022 11:01
автор: Сергей Иванов
автор фото: БК Тенниси

До розыгрыша протеннисированной Porsche Panamera от TENNISI bet и «РБ» остались считанные дни. Сегодня TENNISI bet дает возможность получить купоны участника розыгрыша на максимально простых условиях.

Чтобы получить купон, нужно сделать любую ставку на финал ЧМ. Возможны ставки как прематч, так и лайв. Акция по раздаче купонов действует с 10:00 до 21:00 18 декабря (время московское).

Помимо автомобиля, победители получат айфоны, MacBook, Sony PlayStation и другие шикарные гаджеты. Сам розыгрыш состоится 22 декабря.

Все подробности и призы ТУТ

Это уже второй автомобиль, разыгрываемый TENNISI bet и «РБ». Первая Porsche Panamera еще в августе отправилась в Казань. TENNISI bet напоминает: все купоны, не выпавшие на первом этапе розыгрыша, не сгорают и участвуют также на втором этапе.

TENNISI bet. Даже тачка с теннисирующим эффектом!

источник: «Советский спорт»
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