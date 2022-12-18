Василий Уткин прокомментируют финал ЧМ-22

В Лотте Плаза на Арбате пройдет мероприятие с просмотром финала Чемпионата Мира по футболу. Для клиентов БК Фонбет матч прокомментирует известный комментатор и амбассадор Фонбет Василий Уткин.

VIP Клиенты букмекерской компании вживую посмотрят матч под комментарий Уткина и неформально пообщаются с гостями мероприятия. Среди гостей – футболисты команды медиалиги 2DROTS, агент Тимур Гурцкая и экс-футболисты сборной России.

Аудиотрансляция финала ЧМ будет доступна всем клиентам Фонбет в мобильном приложении и на официальном сайте букмекера.

Василий Уткин, амбассадор БК Фонбет:

«Мне кажется, у финала есть все шансы быть удачным с точки зрения зрелища, и я надеюсь разделить с вами радость этого зрелища»

В финальном матче мундиаля встретятся сборные Аргентины и Франции. БК Фонбет дает одинаковый коэффицент 2.90 на победу одной из команд. Ничья по истечении основного времени оценивается коэффицентом 3.00.