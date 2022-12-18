Офис Зеленского опубликовал заявление по отказу в выступлении перед финалом ЧМ-2022

Офис президента Украины Владимира Зеленского прислал американскому телеканалу заявление по поводу решения ФИФА отказать главе государства в выступлении перед началом финала чемпионата мира в Катаре, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

«Катар поддержал инициативу президента, но ФИФА заблокировала инициативу и не позволит показывать видеообращение президента до финальной игры. ФИФА утратила понимание футбола — как игры, которая объединяет людей, а не поддерживает существующие разногласия», - говорится в заявлении.

В Администрации президента Украины подчеркнули, что все равно опубликуют видеообращение Зеленского.

Ранее Зеленский выступал во время вручения американской музыкальной премии «Грэмми» и на Каннском кинофестивале.

Финальный матч чемпионата мира 2022 года состоится 18 декабря и начнется в 18:00 по Москве.