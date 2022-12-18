Валерий Газзаев: Марокко открытие чемпионата мира

«Хорватия уже второй чемпионат мира попадает в четверку сильнейших сборных мира. Марокко для меня стало открытием этого чемпионата мира. Что касается Франции и Аргентины, то эти команды были стабильны, показали блестящую игру и результат. Нас ждет прекрасный финал. Именно такой финал и должен был быть.

Правильнее, на мой взгляд, было бы не проводить матч за третье место. Как это делают на чемпионатах Европы. Это же утешительная игра. Было бы лучше, если бы награждались обе команды, проигравшие в полуфинале», - сказал Газзаев Sport24.