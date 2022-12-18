Тренер «Арсенала» Артета рассказал о готовности своих игроков перед возобновлением АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением по поводу готовности своих игроков выступать в АПЛ после чемпионата мира в Катаре.

Отмечается, что речь идет о форварде Эдди Нкетиа и полузащитнике Рисе Нелсоне.

«Нкетиа постоянно находится в готовности, он имеет большие возможности, чтобы проявить себя. Не могу сказать ничего конкретного о восстановлении Риса Нелсона. Нам нужно оценить ситуацию, посмотрим, что будет. Наши задачи остаются такими же», – приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков после 14 игр. 26 декабря «канониры» примут на своем поле «Вест Хэм».