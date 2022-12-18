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Судьба Месси в «ПСЖ» решится после чемпионата мира

Президент клуба поставил точку в бесконечных разговорах.
18 декабря 2022 12:20
автор: Артур Гичунцев

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи об уходе нападающего Лионеля Месси.

«Я в тысячный раз подтверждаю, что Лео Месси очень доволен в «ПСЖ». Я думаю, что он хочет остаться в клубе. Мы обсудим этот вопрос после чемпионата мира», – сказал президент клуба французским СМИ.

Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец решил покинуть команду. Форвард, как пишет пресса, согласовал контракт с «Интер Майами».

Добавим, что соглашение Месси с «ПСЖ» действует до 30 июня 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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