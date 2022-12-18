Судьба Месси в «ПСЖ» решится после чемпионата мира

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слухи об уходе нападающего Лионеля Месси.

«Я в тысячный раз подтверждаю, что Лео Месси очень доволен в «ПСЖ». Я думаю, что он хочет остаться в клубе. Мы обсудим этот вопрос после чемпионата мира», – сказал президент клуба французским СМИ.

Ранее сообщалось, что 35-летний аргентинец решил покинуть команду. Форвард, как пишет пресса, согласовал контракт с «Интер Майами».

Добавим, что соглашение Месси с «ПСЖ» действует до 30 июня 2023 года.