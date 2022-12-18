Валерий Газзаев: Месси – настоящий пример в спорте, и в жизни

«В финале буду болеть за Аргентину. Там играет феномен мирового футбола - Месси. Этот матч станет его последним матчем за сборную. Закончить в финале чемпионата мира - это символично. Кубок мира - единственный титул, которого не хватает в карьере лучшего игрока мирового футбола. Хочется, чтобы он его выиграл. Многие будут болеть за Аргентину именно из-за Месси. Он больше чем кто-либо заслужил эту победу. Символично, что у него будет противостояние именно с Мбаппе - восходящей звездой футбола.

Я бы не стал сравнивать Месси с Марадоной. В каких-то моментах сильнее один, в каких-то - другой. Месси абсолютно ничем не уступает Марадоне, а в плане титулов даже выше Диего. Месси стабилен уже на протяжении 17-18 лет. Он всегда играет хорошо. Месси встал на уровень Пеле. Он - настоящий пример и в спорте, и в жизни», - сказал Газзаев Sport24.