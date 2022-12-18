Маркес надеется на победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес высказался о предстоящем финале чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

Отмечается, что 43-летний мексиканец рассчитывает на победу аргентинской национальной команды.

«Предвкушаю прекрасный финал. Хочется, чтобы выиграла Аргентина, так как я латиноамериканец и очень поддерживаю Месси. Он прошел трудный путь к этому финалу, усердно работал и заслужил взять трофей. Даже если он проиграет, он останется лучшим футболистом мира. Но буду надеется, что он одержит победу», – приводит слова Маркеса испанская пресса.

Напомним, что финальная встреча мирового первенства между национальными командами Аргентины и Франции состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало матча – 18:00 мск.