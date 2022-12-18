Беллингем станет ключевым игроком «МЮ» в случае перехода в команду 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, несмотря на заинтересованность других топ-клубов. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что за 19-летним полузащитником следят «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Как утверждает источник, представители «красных дьяволов» собираются уговорить игрока сборной Англии перейти в клуб, пообещав сделать его ключевой фигурой в системе Эрика тен Хага. Нидерландский наставник впечатлен игрой футболиста на чемпионате мира в Катаре и в Бундеслиге и считает его идеальной кандидатурой для перестройки манкунианцев.

Добавим, что Беллингем стал игроком дортмундской «Боруссии» в июле 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Эдина Терзича он провел 22 матча, забил девять голов и отдал три результативные передачи.