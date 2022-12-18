Хакими принес извинения Инфантино за оскорбления после матча Хорватия-Марокко 

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими высказался об инциденте с президентом ФИФА Джанни Инфантино, который произошел после матча за третье место чемпионатам мира в Катаре с национальной командой Хорватии.

Отметим, что встреча между национальными командами завершилась со счетом 2:1 в пользу «шашечных».

«Ничего особенного не случилось. Я злился после нашего поражения. Я решил побеседовать с Инфантино, а затем извинился за свои грубые слова. Он мой приятель и я отношусь к нему с уважением, так что не стоит зацикливать свое внимание на этом», – приводят слова Хакими британские СМИ.

Ранее сообщалось, что Хакими оскорбил Инфантино после матча за третье место на ЧМ-2022