Полузащитник «Ювентуса» Рабьо может перейти в «Атлетико» 

Представители «Атлетико» заинтересованы в услугах хавбека «Ювентуса» Адриана Рабьо. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что в настоящий момент 27-летний француз выступает на чемпионате мира в Катаре в составе национальной команды.

По информации источника, руководство «матрасников» оценило яркую игру футболиста «бьянконери» на мировом первенстве. Соглашения игрока с туринским клубом истекает в конце текущего сезона.

Добавим, что Рабьо вместе со сборной Франции дошел до финала чемпионата мира-2022. 18 декабря подопечные Дидье Дешама встретятся с аргентинской национальной командой. Начало встречи – 18:00 мск.