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Маттеус – о Роналду на ЧМ-2022: Он запятнал свое наследие 

На мундиале 37-летний португалец сыграл пять матчей и отметился одним забитым мячом.
18 декабря 2022 13:24
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус высказался о выступлении португальского форварда Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что в четвертьфинальном матче мирового первенства сборная Португалии уступила национальном команде Марокко со счетом 0:1 и завершила свое выступление на турнире.

«Несомненно, что Криштиану Роналду — главное разочарование этого мундиаля. Своим поведением он навредил себе и сборной. Совсем недавно он был лучшим, игроком мирового уровня. А в настоящий момент запятнал свое наследие. Сожалею, что получилось все именно так, даже сочувствую ему», – приводит слова Маттеуса немецкая пресса.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Роналду провел пять матчей и забил один гол.

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