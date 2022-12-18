Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус высказался о выступлении португальского форварда Криштиану Роналду на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что в четвертьфинальном матче мирового первенства сборная Португалии уступила национальном команде Марокко со счетом 0:1 и завершила свое выступление на турнире.

«Несомненно, что Криштиану Роналду — главное разочарование этого мундиаля. Своим поведением он навредил себе и сборной. Совсем недавно он был лучшим, игроком мирового уровня. А в настоящий момент запятнал свое наследие. Сожалею, что получилось все именно так, даже сочувствую ему», – приводит слова Маттеуса немецкая пресса.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Роналду провел пять матчей и забил один гол.