«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Френки де Йонгу

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает рассматривать возможность подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что клубы контактировали по поводу потенциальной сделки минувшим летом.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» не отказались от идеи покупки 25-летнего хавбека. Однако трансфер станет маловероятным в случае прихода в стан манкунианцев Джуда Беллингема. Вдобавок, в списке интересов главного тренера Эрика тен Хага присутствует полузащитник «Аякса» и сборной Ганы Мохаммед Кудус.

Напомним, что де Йонг присоединился к «Барселоне» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне за каталонский клуб он отыграл 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.