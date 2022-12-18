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«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Френки де Йонгу

Клуб вел переговоры с «Барселоной» по поводу трансфера игрока сборной Нидерландов прошлым летом.
18 декабря 2022 13:44
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает рассматривать возможность подписать полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что клубы контактировали по поводу потенциальной сделки минувшим летом.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» не отказались от идеи покупки 25-летнего хавбека. Однако трансфер станет маловероятным в случае прихода в стан манкунианцев Джуда Беллингема. Вдобавок, в списке интересов главного тренера Эрика тен Хага присутствует полузащитник «Аякса» и сборной Ганы Мохаммед Кудус.

Напомним, что де Йонг присоединился к «Барселоне» в июле 2019 года. В нынешнем сезоне за каталонский клуб он отыграл 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к Френки де Йонгу
Клуб вел переговоры с «Барселоной» по поводу трансфера игрока сборной Нидерландов прошлым летом.
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