Линекер считает, что на ЧМ-2022 Месси выступает ярче Мбаппе 

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об игре Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на чемпионате мира в Катаре.

Отмечается, что игроки встретятся в финале мирового первенства между сборными Аргентины и Франции.

«Если Мбаппе не забьет три мяча или не сотворить другое чудо в финальном матче, то, мне кажется, Месси станет обладателем «Золотого мяча» ЧМ-2022. Аргентинца признают лучшим футболистом мундиаля, потому что на протяжении всего турнира он показывал футбол высочайшего уровня. Мбаппе был прекрасен только в отдельных матчах», – приводит слова Линекера пресс-служба ФИФА.

Напомним, что финальный матч чемпионата мира-2022 между национальными командами Аргентины и Франции состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – 18:00 мск.