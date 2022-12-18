Морган заявил, что сборная Франции обыграет Аргентину в финале ЧМ-2022

Британский журналист Пирс Морган дал прогноз об исходе финального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Франции и Аргентины.

Отмечается, что по мнению 57-летнего эксперта, французская национальная команда одержит победу в финале турнира.

«Я считаю, что французы победят Аргентину со счетом 3:1 и станут чемпионами мира. Мбаппе оформит дубль, а Гризманн станет лучшим игроком встречи. Месси уйдет с поля в слезах», – пишет Морган в своих соцсетях.

Напомним, что финал чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Франции состоится сегодня, 18 декабря. Начало матча – 18:00 мск.