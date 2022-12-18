Олич уверен, что Модрич продолжит играть за сборную Хорватии

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич поделился мнением по поводу дальнейшего выступления полузащитника Луки Модрича за национальную команду.

Отметим, что хорваты завоевали бронзовые медали на чемпионате мира в Катаре, обыграв сборную Марокко со счетом 2:1.

«Сомневаюсь, что Модрич последний раз вышел на поле в футболке сборной Хорватии. Он искренне хочет играть в Лиге наций. Если ему позволит его форма, он продолжит свое выступление на международном уровне», – приводит слова Олича немецкая пресса.

Напомним, что на текущем мировом первенстве Модрич провел семь матчей за сборную Хорватии и не отметился результативными действиями.