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Олич уверен, что Модрич продолжит играть за сборную Хорватии

На ЧМ-2022 хорватская национальная команда завоевала бронзу.
18 декабря 2022 14:37
автор: Глеб Шевяков

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич поделился мнением по поводу дальнейшего выступления полузащитника Луки Модрича за национальную команду.

Отметим, что хорваты завоевали бронзовые медали на чемпионате мира в Катаре, обыграв сборную Марокко со счетом 2:1.

«Сомневаюсь, что Модрич последний раз вышел на поле в футболке сборной Хорватии. Он искренне хочет играть в Лиге наций. Если ему позволит его форма, он продолжит свое выступление на международном уровне», – приводит слова Олича немецкая пресса.

Напомним, что на текущем мировом первенстве Модрич провел семь матчей за сборную Хорватии и не отметился результативными действиями.

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Олич уверен, что Модрич продолжит играть за сборную Хорватии
На ЧМ-2022 хорватская национальная команда завоевала бронзу.
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