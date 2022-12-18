Президент «ПСЖ» рассчитывает, что сборная Франции обыграет Аргентину в финале ЧМ-2022 

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

Отметим, что в финальной встрече будут противостоять друг другу партнеры по парижскому клубу Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

«Я в предвкушении перед финалом мундиаля. Рад, что могу оказаться на стадионе в такой день. Болею за сборную Франции, хотя стоит признать, что Аргентина показала очень достойное выступление, особенно Лионель Месси. Если бы от меня что-то зависело, я бы сделал чемпионами и Мбаппе, и Месси», – приводит слова функционера парижан французская пресса.

Добавим, что финал мирового первенства между сборными Аргентины и Франции состоится сегодня, в 18:00 по московскому времени.