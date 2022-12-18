Зидан поддержал игроков сборной Франции перед финалом ЧМ-2022

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан выступил со словами поддержки к игрокам сборной Франции перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре с национальной командой Аргентины.

Отмечается, что 50-летний француз становился чемпионом мирового первенства в 1998 году в составе национальной команды.

«Оказаться в финале мундиаля – это детская мечта. Пришло время брать третью звезду! Удачи, синие!», – пишет Зидан в своих соцсетях.

Напомним, что финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции состоится сегодня, 18 декабря. Начало встречи – 18:00 мск.