Бывший футболист молодежной сборной Швейцарии умер в возрасте 25 лет

Федерация футбола Швейцарии подтверждает информацию, что во время отпуска скончался бывший футболист молодежной сборной Элия Алессандрини, сообщается на официальном сайте организации.

25-летний защитник находился в отпуске в Омане. По данным СМИ, ему стало плохо, когда он был в бассейне вместе со своей девушкой.

Воспитанник клуба «Янг Бойз», Алессандрини дебютировал в швейцарской Суперлиге в 2017 году за ФК «Тун», затем сыграл 84 матча за клуб второй лиги «Кьяссо», затем играл в командах «Кринс» и «Стад Лозанна-Уши».

За юношескую и молодежную сборные Алессандрини провел в общей сложности 20 международных матчей.