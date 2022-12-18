Лам считает, что Инфантино злоупотребляет своим положением на посту президента ФИФА 

Бывший футболист сборной Германии Филипп Лам высказался о работе Джанни Инфантино на руководящей должности в ФИФА.

Отмечается, что спортивный функционер находится на посту президента международной федерации футбола с 2016 года.

«Считаю, что решения Инфантино не идут в пользу футбольного мира. Он не желает изменений в лучшую сторону, поэтому теряет доверие к своей персоне. Он использует футбол только в своих интересах. На сегодняшний день это главная проблема ФИФА», – приводят слова Лама немецкие СМИ.

Добавим, что сегодня состоится финальный матч чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Начало встречи – в 18:00 мск.