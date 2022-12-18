Мбаппе и Гризманн оказались в стартовом составе сборной Франции на финал ЧМ-2022 против Аргентины

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом определился со стартовым составом на финальный матч чемпионата мира-2022 в Катаре против национальной команды Аргентины.

Франция: Льорис, Упамекано, Варан, Т. Эрнандес, Кунде, Чуамени, Рабьо, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 18 декабря, в Лусаиле. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.