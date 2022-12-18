Месси и Альварес попали в стартовый состав сборной Аргентины на финал ЧМ-2022 против Франции

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Лионелем Скалони определился со стартовым составом на финальный матч чемпионата мира-2022 в Катаре против национальной команды Франции.

Аргентина: Мартинес Эм., Молина, Отаменди, Акунья, Ромеро, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Ди Мария, Месси, Альварес.

Напомним, что встреча между коллективами состоится сегодня, 18 декабря, в Лусаиле. Игру обслужит бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.