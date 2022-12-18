Месси может продлить контракт с «ПСЖ» до 2024 года

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси склоняется к продлению соглашения с парижским клубом до 2024 года. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в будущем 35-летний аргентинец желает перебраться в «Интер Майами».

Как утверждает источник, руководство французской команды не против, чтобы нападающий провел еще один сезон в команде. После этого он отправится в МЛС.

Напомним, что Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Кристофа Гальтье он провел 19 матчей, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.