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Месси может продлить контракт с «ПСЖ» до 2024 года

Текущее соглашение аргентинца с клубом Лиги 1 истекает в конце сезона-2022/2023.
18 декабря 2022 16:39
автор: Глеб Шевяков

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси склоняется к продлению соглашения с парижским клубом до 2024 года. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что в будущем 35-летний аргентинец желает перебраться в «Интер Майами».

Как утверждает источник, руководство французской команды не против, чтобы нападающий провел еще один сезон в команде. После этого он отправится в МЛС.

Напомним, что Месси присоединился к «ПСЖ» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Кристофа Гальтье он провел 19 матчей, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

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