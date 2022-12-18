Бекхэм считает, что вылет сборной Англии с ЧМ-2022 послужит уроком для молодых игроков  

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что в четвертьфинальном матче мирового первенства англичане уступили сборной Франции со счетом 1:2 и завершили свое выступление на турнире.

«Сборная Англии обладает должным качеством, чтобы принять опыт этого турнира и воспользоваться им на дальнейших соревнованиях. Нас многие поддерживают. Растет молодое талантливое поколение, которое извлечет урок из этого и примет участие на Евро-2024 и следующем мундиале», – приводит слова Бекхэма пресс-служба ЧМ-2022.

Добавим, что сегодня состоится финальная встреча чемпионата мира в Катаре между национальными командами Аргентины и Франции. Начало встречи – 18:00 мск.