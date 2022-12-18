Месси станет рекордсменом по количеству матчей, проведенных на ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оказался в стартовом составе национальной команды на финальный матч чемпионата мира в Катаре с Францией.

Таким образом, 35-летний нападающий проведет 26-ю игру за аргентинскую сборную на мировых первенствах и поставит лучший результат в истории. Прошлый рекорд принадлежал бывшему игроку сборной Германии Лотару Маттеусу. На ЧМ он принял участие в 25 встречах.

Напомним, что финальный матч чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Франции состоится сегодня, в 18:00 по московскому времени.