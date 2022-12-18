Дэвид Бекхэм: Всегда был сторонником того, чтобы чемпионат мира походил в середине сезона

Экс-полузащитник сборной Англии высказался об уровне завершающегося чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Уровень футбола был невероятным. Я всегда был сторонником того, чтобы чемпионат мира проходил в середине сезона, тогда игроки подойдут к нему свежими и будут хорошо подготовлены», - сказал Бекхэм английским журналистам.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Ведущим чемпионатам для его проведения пришлось прерывать свой сезон.

В финале турнира сыграют сборные Аргентины и Франции.