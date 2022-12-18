Линекер поддерживает сборную Аргентины в финале ЧМ-2022 ради Месси

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер рассказал, кого будет поддерживать в финале чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

Отмечается, что британский эксперт отдает личное предпочтение форварду аргентинцев Лионелю Месси.

«Моя романтичная натура болеет за Лионеля Месси. Я увлечен его великой карьерой и хочу увидеть его с трофеем чемпионата мира. Он многие годы показывал невероятный уровень игры. И если он сегодня одержит победу, это будет прекрасный финал удивительной карьеры», – приводит слова Линекера пресс-служба ФИФА.

Добавим, что финальная встреча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции началась в 18:00 по московскому времени. На данный момент счет 0:0.