Президенты Франции и Аргентины потроллили друг друга перед финалом чемпионата мира-2022

Президенты Франции и Аргентины Эммануэль Макрон и Альберто Фернандес потроллили друг друга перед финалом чемпионата мира-2022.

«Дорогой друг Эммануэль, я испытываю к тебе огромную привязанность и желаю тебе всего наилучшего в будущем. За исключением воскресенья», - написал глава латиноамериканской страны.

«Дружба связывает меня с Аргентиной и Латинской Америкой. Но заранее прошу прощения за этот вечер. Вперед, синие!» - ответил лидер французов.

Встреча между коллективами проходит в эти минуты в Лусаиле. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком.