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Президенты Франции и Аргентины потроллили друг друга перед финалом чемпионата мира-2022

Команды сражаются за трофей в Катаре.
18 декабря 2022 18:13

Президенты Франции и Аргентины Эммануэль Макрон и Альберто Фернандес потроллили друг друга перед финалом чемпионата мира-2022.

«Дорогой друг Эммануэль, я испытываю к тебе огромную привязанность и желаю тебе всего наилучшего в будущем. За исключением воскресенья», - написал глава латиноамериканской страны.

«Дружба связывает меня с Аргентиной и Латинской Америкой. Но заранее прошу прощения за этот вечер. Вперед, синие!» - ответил лидер французов.

Встреча между коллективами проходит в эти минуты в Лусаиле. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с представителем Польши Шимоном Марциняком.

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