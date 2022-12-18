Роналду может присоединиться к «Арсеналу» до конца сезона 

Руководство «Арсенал» намерено подписать нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что 37-летний португалец имеет статус свободного агента с ноября 2022 года, после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, лондонский клуб видит в форварде кратковременную замену Габриэлю Жесусу, который получил травму колена на чемпионате мира в Катаре. В португальском футболисте лично заинтересован наставник «канониров» Микель Артета.

Добавим, что в текущем сезоне Роналду провел 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.