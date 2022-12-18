В ПСВ допустили уход нападающего Гакпо уже в январе

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой заявил, что нападающий Коди Гакпо может уйти в другой клуб уже в зимнее трансферное окно.

«Если бы у меня был выбор, я бы предпочел, чтобы Гакпо ушел летом, но это возможно и в зимнее трансферное окно», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Действующее соглашение игрока с клубом из Эйндховена рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

Напомним, что Гакпо является воспитанником академии ПСВ. Всего за основной состав он провел 159 матчей, забил 55 мячей и отдал 50 результативных передач.