Сборная Аргентины уверенно обыгрывает Францию после первого тайма финала ЧМ-2022

Чудо в Саранске: 4Л+2А+2А! Как 13-летний Лёва Лазарев прыгнул то, что не прыгали ни Чен, ни Ханю, ни Плющенко

На скромном турнире «Мордовские узоры» юниор Лев Лазарев получил за произвольную программу почти двести баллов, чисто исполнив уникальный каскад из четверного лутца и двух двойных акселей.