Сборная Аргентины уверенно обыгрывает Францию после первого тайма финала ЧМ-2022

Завершился первый тайм финального матча чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
Отметим, что аргентинская национальная команда обыгрывает французов со счетом 2:0.
На 23-й минуте встречи нападающий Лионель Месси реализовал пенальти, переиграв голкипера сборной Франции Уго Льориса, а на 36-й минуте форвард Анхель Ди Мария удвоил преимущество аргентинцев.
Добавим, что наставник «трехцветных» Дидье Дешам после пропущенных мячей провел перестановку команды, заменив Усмана Дембеле и Оливье Жиру на Рандаля Коло Муани и Маркуса Тюрама.
источник: «Советский спорт»