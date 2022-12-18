Ди Мария стал первым в истории, кто забивал в финалах Олимпиады, ЧМ и континентального турнира

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария стал первым футболистом в истории, который забивал в финалах Олимпиады, континентального турника и чемпионата мира.

В 2008 году Ди Мария забил в финале Олимпиады в Пекине и принес своей стране золотые медали, спусти 13 лет гол Анхеля стал победным в финале Кубка Америки против сборной Бразилии (1:0).

Теперь же Ди Мария забил второй мяч в ворота французов в финале чемпионата мира в Катаре. Сборная Аргентины продолжает вести в счете 2:0.

Помимо этого Ди Мария забивал в новом турнирe Финалиссима, в котором участвуют лучшая команда Европы и победителя Кубка Америки.