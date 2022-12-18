Дешам – о первом тайме финала ЧМ-2022: Сборная Франции никак себя не проявила 

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об исходе первого тайма финального матча чемпионата мира в Катаре против национальной команды Аргентины.

Отметим, что в данный момент французы уступают сборной Аргентины со счетом 0:2.

«В первом таймы мы никак себя не проявили. У нас не было должного настроя на это противостояние и мы никак не ответили на забитые мячи сборной Аргентины. Нужно собраться и попытаться вернуться в эту игру», – приводит слова Дешама французская пресса.

Добавим, что за сборную Аргентины голами отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария.