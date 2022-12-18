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Дешам – о первом тайме финала ЧМ-2022: Сборная Франции никак себя не проявила 

В настоящий момент французская национальная команда проигрывает сборной Аргентины со счетом 0:2.
18 декабря 2022 19:32
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением об исходе первого тайма финального матча чемпионата мира в Катаре против национальной команды Аргентины.

Отметим, что в данный момент французы уступают сборной Аргентины со счетом 0:2.

«В первом таймы мы никак себя не проявили. У нас не было должного настроя на это противостояние и мы никак не ответили на забитые мячи сборной Аргентины. Нужно собраться и попытаться вернуться в эту игру», – приводит слова Дешама французская пресса.

Добавим, что за сборную Аргентины голами отметились Лионель Месси и Анхель Ди Мария.

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Дешам – о первом тайме финала ЧМ-2022: Сборная Франции никак себя не проявила 
В настоящий момент французская национальная команда проигрывает сборной Аргентины со счетом 0:2.
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