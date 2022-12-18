Сборная Аргентины по пенальти выиграла у Франции и стала чемпионом мира-2022

Сборные Аргентины и Франции противостояли друг другу в финале чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча после дополнительных таймов завершилась со счетом 3:3, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались «альбиселесте» - 4:2.

В основное время у латиноамериканцев отличились Лионель Месси (дважды) и Анхель Ди Мария.

Европейцы ответили хет-триком в исполнении Киллиана Мбаппе.

Таким образом, подопечные Лионеля Скалони победили на мундиале-2022, став трехкратными чемпионами мира. Ранее аргентинцы выигрывали в 1978 и 1986 годах.

ЧМ-2022

Финал

Аргентина – Франция 3:3 (2:0, 0:2, 0:0, 1:1), по пенальти - 4:2.

Голы: 1:0 – 23, пенальти Месси; 2:0 – 36, Ди Мария; 2:1 – 80, пенальти Мбаппе; 2:2 – 81, Мбаппе; 3:2 – 109, Месси; 3:3 – 118, пенальти Мбаппе.

Аргентина: Мартинес, Молина (Монтьель, 90), Отаменди, Ромеро, Тальяфико (Дибала, 120), Де Поль (Паредес, 102), Мак Аллистер (Песселья, 116), Фернандес, Ди Мария (Акунья, 64), Месси, Альварес (Мартинес, 103).

Франция: Льорис, Кунде (Дисаси, 120), Варан (Конате, 113), Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71), Рабьо (Фофана, 96), Тчуамени, Жиру (Тюрам, 41), Гризманн (Коман, 71), Дембеле (Коло-Муани, 41), Мбаппе.

Предупреждения: Фернандес (45), Рабьо (55), Тюрам (87), Жиру (90), Акунья (90), Паредес (114), Монтьель (116).