«Манчестер Юнайтед» готов сделать Рэшфорда самым высокооплачиваемым игроком клуба

Нападающий Маркус Рэшфорд станет самым высокооплачиваемым игроком в «Манчестер Юнайтед», если согласится на новый контракт. Об этом сообщает зарубежная пресса.
Накануне английский клуб воспользовался своей опцией по продлению действующего соглашения форварда на 12 месяцев - до июня 2024. «Красные дьяволы» пообещали Рэшфорду 400 тысяч фунтов.
Напомним, что Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду с 2016 года. С тех пор он принял участие в 322 матчах, забил 101 гол и отдал 60 результативных передач.