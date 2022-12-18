Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре и стал обладателем «Золотого мяча» ФИФА.

На счету Месси семь забитых мячей, четыре из которых с пенальти. Аргентинский футболист стал первым игроком, забившим на одном чемпионате мира на всех стадиях.

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла французов. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, в серии пенальти точнее оказалась сборная Аргентины – 4:2. В финальном матче Месси отметился дублем и реализовал 11-метровый удар в послематчевой серии.