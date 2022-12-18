Слуцкий назвал матч Аргентина - Франция лучшим финалом за историю чемпионатов мира

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о финале чемпионата мира-2022 в Катаре, в котором сборная Аргентины оказалась сильнее национальной команды Франции (3:3, по пенальти - 4:2).

«Увидел лучший финал в истории», - написал специалист в соцсетях.

Добавим, что в основное время у латиноамериканцев отличились Лионель Месси (дважды) и Анхель Ди Мария. Европейцы ответили хет-триком в исполнении Киллиана Мбаппе.

Подопечные Лионеля Скалони стали трехкратными чемпионами мира. Ранее аргентинцы выигрывали в 1978 и 1986 годах.