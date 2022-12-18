«Эта команда заставила гордиться собой». Скалони - о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дал комментарий после победы своей команды над национальной командой Франции (3:3, по пенальти - 4:2) в финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Я горжусь. Эта команда заставила гордиться собой. Все принадлежит им. Хочу просто сказать футболистам, чтобы они наслаждались», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что в основное время у латиноамериканцев отличились Лионель Месси (дважды) и Анхель Ди Мария. Европейцы ответили хет-триком в исполнении Киллиана Мбаппе.

Подопечные Лионеля Скалони стали трехкратными чемпионами мира. Ранее аргентинцы выигрывали в 1978 и 1986 годах.