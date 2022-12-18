Фердинанд - о финале ЧМ-2022 Аргентина - Франция: Ничего подобного мы больше никогда не увидим

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о финале чемпионата мира-2022 в Катаре, в котором сборная Аргентины оказалась сильнее национальной команды Франции (3:3, по пенальти - 4:2).

«Ничего подобного мы больше никогда не увидим. Даже представить не могу, что это случится. Великолепно», - приводит слова бывшего футболиста зарубежная пресса.

Добавим, что в основное время у латиноамериканцев отличились Лионель Месси (дважды) и Анхель Ди Мария. Европейцы ответили хет-триком в исполнении Киллиана Мбаппе.

Подопечные Лионеля Скалони стали трехкратными чемпионами мира. Ранее аргентинцы выигрывали в 1978 и 1986 годах.