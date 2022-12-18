«Зенит» поздравил Паредеса с победой на чемпионате мира-2022

Пресс-служба «Зенита» поздравила экс-хавбека петербургского клуба Леандро Паредеса с победой на чемпионате мира-2022 в составе сборной Аргентины. Латиноамериканцы оказались сильнее национальной команды Франции (3:3, по пенальти - 4:2).

«Экс-футболист сине-бело-голубых Леандро Паредес - чемпион мира! Поздравляем», - говорится в сообщении.

Добавим, что в основное время у латиноамериканцев отличились Лионель Месси (дважды) и Анхель Ди Мария. Европейцы ответили хет-триком в исполнении Киллиана Мбаппе.

Подопечные Лионеля Скалони стали трехкратными чемпионами мира. Ранее аргентинцы выигрывали в 1978 и 1986 годах.