Александр Тарханов: Пенальти – это психология. У французов нервы не выдержали

«Лучший финал за последние десятилетия. В первом тайме было преимущество у Аргентины. Во втором тайме пошла открытая игра, которую любят болельщики, но в итоге получилась ничья. Потом началась серия пенальти – это психология. У французов нервы не выдержали. Сборная Аргентины была психологически готова к пенальти, первый бил Месси, потом Дибала, что дало команде уверенность. Я доволен, потому что хотел, чтобы Месси по завершению своей карьеры был чемпионом мира, он им и стал», - сказал Тарханов в беседе корреспонденту «Советского спорта» Дарье Савиновой.

В основное время Франция сумела отыграться со счёта 0:2 благодаря дублю нападающего Килиана Мбаппе. В овертайме команды обменялись голами, а в серии 11-метровых ударов точнее были игроки Аргентины - 4:2.