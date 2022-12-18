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Месси заявил, что не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины

Футболист представляет национальную команду с 2005 года.
18 декабря 2022 23:16

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что не собирается завершать карьеру в национальной команде.

«Нет, я не собираюсь уходить из сборной. Я хочу продолжать играть в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке», - приводит слова футболиста зарубежная пресса.

Накануне Месси в составе сборной стал победителем мирового первенства-2022 в Катаре. В финале турнира латиноамериканцы оказались сильнее национальной команды Франции (3:3, по пенальти - 4:2). В этой встрече Лионель отметился двумя забитыми мячами.

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