Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ-2022 в Катаре

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Аргентины Альберто Фернандеса с победой латиноамериканской сборной на чемпионате мира-2022 в Катаре. «Альбиселесте» в решающей встрече оказались сильнее национальной команды Франции (3:3, по пенальти 4:2).

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», - приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «Интерфакс».

Добавим, что в основное время у аргентинцев отличились Лионель Месси (дважды) и Анхель Ди Мария. Европейцы ответили хет-триком в исполнении Киллиана Мбаппе.

Подопечные Лионеля Скалони стали трехкратными чемпионами мира. Ранее аргентинцы выигрывали в 1978 и 1986 годах.