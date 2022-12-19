Пеле: Марадона сейчас улыбается

Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле отреагировал на победу сборной Аргентины на мундиале 2022 года в Катаре.

«Футбол снова продолжает увлекать нас своей историей. Месси впервые стал чемпионом мира, как того заслуживал. Поздравляю Аргентину! Конечно, Марадона сейчас улыбается», - написал Пеле в социальных сетях.

Напомним, 18 декабря в финале чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины по пенальти обыграла Францию - 4:2, дополнительное время завершилось со счетом 3:3. Матч посетили 88966 зрителей.